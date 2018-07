Elio Di Rupo swingt de pannen van het dak op zwoele salsamuziek

Mons -

Elio Di Rupo werd zondag gespot toen hij zich helemaal liet gaan op de tonen van exotische muziek op de Grote Markt van Bergen. De burgemeester en oud-premier verraste vriend en vijand door met verve salsa te dansen op het Summer Dance Festival, een dansfestijn dat in juli elke zondag plaatsvindt in de hoofdstad van Henegouwen. De beelden werden vereeuwigd op sociale media en geef toe: de Waalse socialist - voor een keertje niet met z’n kenmerkend rood strikje - weet best wel wat hij doet op de dansvloer!