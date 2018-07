Theater of niet? Neymar kronkelt weer over de grond, maar had daar nu wel reden toe

Neymar mag dan wel opnieuw de matchwinnaar geweest zijn bij Brazilië, toch liet hij zich opnieuw in negatieve zin opmerken door overdreven theatraal gedrag. Dit keer gebeurde dat in minuut 70, toen de Braziliaanse ster neerging na een duel en de bal tussen zijn voeten hield. De Mexicaan Miguel Layun was daar duidelijk niet mee gediend, ontfutselde Neymar de bal… en ging al dan niet opzettelijk op de scheen van de nummer tien staan. Het gevolg laat zich raden: Neymar kronkelde als een bezetene over het gras aan de zijlijn. Al had hij daar deze keer dus wel reden toe.