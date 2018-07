Martinez hakt de knoop door: fitte Vincent Kompany start bij Rode Duivels

Na het festival van de wisselspelers in de bizarre laatste groepswedstrijd tegen Engeland treedt België in de Rostov Arena op volle sterkte aan tegen Japan in de achtste finales van het WK in Rusland. Dat wil zeggen dat Vincent Kompany start.

Vincent Kompany viel precies een maand geleden in de oefeninterland tegen Portugal uit met een liesletsel en maakte tegen Engeland in de slotfase zijn wederoptreden. Hij is dus medisch én sportief fit. “Hij speelde al twintig minuten tegen Engeland en dat liep zonder problemen. Dit is het perfecte moment om te starten.”

Zo neemt Kompany de plaats van Boyata centraal achterin in en begint de 32-jarige verdediger aan zijn 79ste interland.

De opstelling: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco, Mertens, Lukaku, Eden Hazard