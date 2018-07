“Bij slechte verkiezingsuitslag zullen conflicten bij N-VA pas echt losbarsten”

Het lijkt stevig te rommelen binnen N-VA. Luttele uren nadat voorzitter Bart De Wever Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans de mantel uitveegde omwille van zijn publieke commentaar op Theo Francken, lekte er een interne nota van een partijbestuur van mei uit. In die nota uit De Wever forse kritiek op premier Charles Michel, die de ouders van het doodgeschoten meisje Mawda “in een slachtofferrol heeft geduwd” door hen bij hem uit te nodigen. “Dit wijst op toenemende zenuwachtigheid binnen de partij”, zegt politicoloog Bart Maddens (KU Leuven).

