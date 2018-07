Vrouw die honden liet stikken, riskeert boete tot 16.000 euro

Brugge -

De vrouw die zaterdag haar drie honden in een snikhete auto op de parking van het AZ Sint-Jan in Brugge achterliet, riskeert een boete van minimum 416 euro en maximum 16.000 euro. Dat laat het parket van Ieper - dat zich over de zaken rond dierenmishandeling en verwaarlozing buigt - weten.