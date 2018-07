Racing Genk kaapt Zinho Gano weg voor neus van Standard

KRC Genk heeft een akkoord met KV Oostende over de transfer van Zinho Gano. De spits stond dicht bij een contract bij Standard, maar tekent nu in de Luminus Arena een verbintenis voor 4 jaar. Dat maakte de club bekend in een persbericht.

Gano legde maandag met succes medische testen af bij KRC Genk. Hij zal morgen (dinsdag) aansluiten bij de rest van de spelers op het oefenkamp in Horst, waar hij om 13 uur officieel voorgesteld zal worden met de andere aanwinsten van de Limburgers.

Targetspits Gano kwam eind vorige zomer over van Waasland-Beveren en bleef dus uiteindelijk maar een klein jaar bij de Kustboys. Bij KRC Genk vindt hij zijn oude coach van Waasland-Beveren, Philippe Clement, terug. Gano scoorde vorig seizoen 15 keer voor Waasland-Beveren en KV Oostende. In totaal scoorde de 24-jarige spits al 38 doelpunten in 121 Jupiler Pro League-wedstrijden.