Hoe Merkel haar hachje redt

Als in eigen land de ondergang dreigt, grijpt Angela Merkel naar haar indrukwekkende Europese netwerk om haar hachje te redden. Op de rand van de afgrond pendelde ze wekenlang van de ene Europese regeringsleider naar de andere om een akkoord over migratie te sluiten. Haar kwelduivel Horst Seehofer zag zondag met lede ogen hoe zijn eigen CSU de kant van Merkel koos. Uit pure wanhoop legde hij zondagnacht zelfs even zijn hoofd op het kapblok.