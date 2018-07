Uniek record: Mexicaanse verdediger is eerste veldspeler die op vijf WK’s in basis start

De Mexicaan Rafael Marquez is de eerste veldspeler ooit die tijdens vijf verschillende wereldkampioenschappen voetbal in een wedstrijd in de basis is gestart, meldt de Wereldvoetbalbond FIFA. Marquez startte maandag in de achtste finale tegen Brazilië op het WK in Rusland.

De andere veldspeler die aan vijf eindrondes deelnam, de Duitser Lothar Matthäus, was geen titularis tijdens zijn eerste deelname in 1982. Hij kwam tweemaal het veld in als wisselspeler.

De doelman Antonio Carbajal, landgenoot van Marquez, was tot op heden de enige speler van alle posities samen, die in wedstrijden op vijf WK’s in de basis was gestart (tussen 1950 en 1966).

Marquez is met zijn 39 jaar en 139 dagen ook de oudste veldspeler die startte in een WK-wedstrijd in de knockout-fase sinds de Engelsman Stanley Matthews (39 jaar en 145 dagen), tijdens een kwartfinale in 1954 tegen Uruguay.