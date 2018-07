Neymar na zege tegen Mexico: “Ik ben geen diva”

Met een goal en assist leidde Neymar (26) Brazilië naar een mogelijke kwartfinale tegen België. De nummer tien van de Goddelijke Kanaries kreeg opnieuw het verwijt te veel theater te verkopen, maar kan net als zijn PSG-ploegmaat Kylian Mbappé uitgroeien tot speler van het toernooi. Vandaag rekende hij met Mexico en Standard-doelman Guillermo Ochoa af.

Ochoa hield Neymar (tot twee keer toe), Paulinho en Willian van een doelpunt. Alleen op een strakke voorzet van Willian, kort na de rust was hij geklopt. Neymar liep de bal voor de neus van ploegmaat Gabriel Jesus in doel. Kort voor het einde kon Ochoa eerst nog een doelpoging van Neymar pareren, maar de ingevallen Roberto Firmino was goed gevolgd om de 2-0 op het bord te zetten.

“Ochoa is een geweldige keeper, iedereen kent zijn kwaliteiten”, zwaaide Neymar na afloop met lof. “Ik heb hem gefeliciteerd voor zijn wedstrijd want hij heeft het echt goed gedaan.”

Mexico was in het spel zeker niet de mindere, maar de Braziliaanse bondscoach Tite had zijn blok laag gezet en toen zijn ploeg 1-0 voor stond pakte Neymar en co. uit met vertragingsmanoeuvres. Na een trap van Layun deed hij alsof hij ernstig geblesseerd was en lag de wedstrijd vier minuten stil.

Geen diva

“Of ik een diva ben? Dat wordt alleen gezegd om mij te destabiliseren”, zei Neymar. “Ik geef niet om kritiek en ook niet om lof want ik wil niet dat dat mijn prestaties als spelers beïnvloedt. Ik heb de laatste twee wedstrijden niet met de pers gesproken omdat ik me wil concentreren op mijn taak al voetballer. Ik ben hier om te voetballen en om mijn team te helpen.”

Neymar moest lang revalideren om fit te raken voor dit WK.

“De wedstrijden die ik de voorbije weken gespeeld heeft, hebben me deugd gedaan”, zegt Neymar. “Ik voel me al veel beter. Maar ik moet ook mijn ploegmaats feliciteren vandaag. Niet alleen individueel, ook collectief zijn we sterker aan het worden.”

Duivels

Aan uitspraken over België waagde Neymar zich nog niet.