Ouders dreigen met rechtszaak als minderjarigen nog bier krijgen tijdens WK

“Of minderjarigen aan alcohol geraken, is een gedeelde verantwoordelijkheid: van de gemeente, van de ouders en van ons allen”, meent burgemeester Kurt Windels, die gisteren alvast getooid was in de nationale driekleur. Foto: fmr

Ingelmunster - Enkele bezorgde ouders stuurden gisterochtend een anonieme brief naar Ingelmunsters burgemeester Kurt Windels (De Brug). Ze vinden dat minderjarigen te gemakkelijk alcohol kunnen kopen in het WK-dorp en dreigen daarom met gerechtelijke stappen.

Kurt Windels, burgemeester van Ingelmunster, heeft gisterochtend een anonieme brief ontvangen van enkele bezorgde ouders. De briefschrijvers vinden dat minderjarigen veel te gemakkelijk alcohol kunnen kopen tijdens WK-matchen op groot scherm in Ingelmunster. Ze eisen dat de gemeente maatregelen treft en dreigen zelfs met gerechtelijke stappen.

“Maandag is een anonieme brief toegekomen op het gemeentehuis”, zegt burgemeester Kurt Windels. “En daarin zeggen bepaalde mensen dat minderjarigen veel te makkelijk aan alcohol zijn geraakt tijdens de voorbije WK-matchen op ons groot scherm. Het zal wel zo zijn dat er wel eens een minderjarige een pintje gedronken heeft, ik ga dat niet ontkennen. Dat gebeurt overal. Maar we afficheren nu al op de schermen voor de match en in de cafés dat het verboden is om alcohol te kopen als je minderjarig bent.”

Extra affiches

De burgemeester wil de bezorgdheden van de briefschrijvers niet minimaliseren.

“Na elke match vergaderen we samen met de politie, de cafébazen en ander veiligheidspersoneel. En we zijn tot de vaststelling gekomen dat we extra moeten toezien op de verkoop van alcohol aan minderjarigen”, zegt hij. “We gaan ook nog extra affiches ophangen in de standjes rond het scherm zelf.”

Verbolgen reacties

Maar vooral de toon van de brief deed de burgemeester de wenkbrauwen fronsen. “Ik vind het wat jammer. Het is toch één groot feest? Ik hoop vooral dat het een feest mag blijven. Als iedereen zijn gezond verstand gebruikt, moet dat wel lukken. Ouders van minderjarige kinderen weten dat dit een publiek evenement is, waar gedronken wordt. Het is dus een gedeelde verantwoordelijkheid: van de gemeente, van de ouders en van ons allen.”

Op Facebook regent het intussen verbolgen reacties van ouders die het niet eens zijn met de brief. Zij steunen hun burgemeester. “De reactie van de ouders is wel heel kort door de bocht”, reageert Hanne. “De verantwoordelijkheid ligt bij iedereen, dus ook de ouders zelf en de mensen die de drank verkopen.”

Ook het feit dat de ouders de brief anoniem stuurden, zorgde voor veel onbegrip. De meesten vinden dat de ouders in de eerste plaats zelf hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

Tijdens de match van gisteravond waren de veiligheidsmaatregelen alvast hoger dan bij de voorgaande matchen. Ook de standhouders hielden een extra oogje in het zeil.