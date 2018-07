Hoe een burenruzie plots 5.000 mensen een petitie laat tekenen

Kortrijk - Duizenden sympathisanten zetten hun handtekening onder een petitie: geen spuitje voor Boris. De hond mag wat hen betreft niet dood. Dat is nochtans wat enkele buren willen, zegt baasje Anny Cornelis uit Marke. Niets van, reageren de buren, ze moet haar hond gewoon in de hand houden. Of hoe een burenruzie plots heel wat mensen beroert.

Anny Cornelis beschuldigt haar buren, moslims van Afrikaanse afkomst, dat ze haar hond dood willen. De Duitse herder loopt vaak los rond en de kinderen van de buren zijn bang. De discussie is zo geëscaleerd dat er zich woensdag een vrederechter over buigt.

Wouter Vermeersch van Vlaams Belang trok de zaak naar zich toe. “De dierenbescherming is langs geweest en moest vaststellen dat Boris een normale, ietwat schuchtere hond is, trouw aan zijn baasje. De buurvrouw zegt ook dat de hond vanuit haar religieuze overtuiging onrein is, te dicht bij de omheining komt en dus haar kinderen, haar man en haarzelf én hun wasgoed onrein maakt. De politie heeft al geregeld proces-verbaal opgesteld.”

De buurvrouw ontkent dat in alle talen. “Het baasje is het probleem, niet de hond. Die hond moet helemaal geen spuitje krijgen. We zijn helemaal niet tegen die dieren. Er moet alleen op een goede manier mee omgegaan worden. Dat gebeurt nu niet. Wat als onze kinderen iets overkomt? Blijkbaar kan de politie niets doen. Daarom trekken we naar de vrederechter.”

Ook een vrederechter kan niet zomaar bevelen een dier af te maken. In uitzonderlijke gevallen kan een procureur dat doen. Anny startte zelf een petitie, maar vroeg aan Vermeersch om er een onlineversie van te maken. Ruim 5.000 mensen hebben die al getekend. Anny was niet bereikbaar voor commentaar.

www.petities24.com/boris