Burgemeester wil extra verdieping op toren: “Vandalen krijgen ons niet klein”

Tielt-Winge - De brand aan de Vlooybergtoren, bekend van de VIER-reeks Callboys, sloeg de regio met verstomming. Maar misschien ontmaskert Wikipedia weldra de daders. Daarnaast stelt burgemeester Beeken voor om de toren hoger te maken dan ie was, als statement.

Die vandalen krijgen ons niet klein, integendeel Rudi Beeken

Vorig weekend werd de bekende Vlooybergtoren, oftewel de verroeste erectie zoals Jan Eelen hem noemde, zwaar toegetakeld door vandalen. De telefoon van de politiezone Hageland stond de laatste dagen roodgloeiend. Tips stroomden binnen en niet alleen van inwoners van Tielt-Winge.

“Je merkt dat het de mensen uit de regio raakt”, zegt korpschef Luc Liboton. “Ook mensen uit Tienen en Diest belden omdat ze iets verdachts hadden opgemerkt. Soms was dat concreet en werden mensen met naam en toenaam genoemd. De tips worden onderzocht. We hopen de komende dagen het onderzoek in een stroomversnelling te brengen.”

Er kwam ook een opmerkelijke tip binnen. Die meldde dat de Wikipediapagina van de Vlooybergtoren in het holst van de nacht, amper een uur na de aangestoken brand, al was aangepast.

“Ook de Wikipediaroute bekijken we in detail”, zegt korpschef Luc Liboton. “De brand zelf was omstreeks 1.30 uur en om 2.45 uur stond al op Wikipedia te lezen dat de Vlooyberg-toren gevandaliseerd was door een brand, aangestoken met benzine en strobalen. Kort erna was het bericht alweer verdwenen.”

“We kijken de IP-adressen van diegenen die de pagina hebben aangepast. Hopelijk brengt die piste ons wat dichter bij de verantwoordelijken. Wie nog nuttige informatie heeft, mag die uiteraard nog steeds met ons delen.”

De gemeente wil ook een statement maken. Als het van de burgemeester afhangt, wordt de toren nog hoger. “Die vandalen krijgen ons niet klein, integendeel”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open VLD). “Na een nachtje slapen, heb ik voorgesteld om de toren een tikkeltje groter te maken. Als het platform toch gedemonteerd moet worden voor herstelling, kunnen we er net zo goed enkele treden tussen steken. Uiteraard moeten we dat nog met de ontwerper bekijken en moet erover gestemd worden. Ook moeten we de nodige centen op tafel kunnen leggen. De schade wordt voor een deel gedekt door de verzekering, maar voor een extra etage zullen we een actie op poten moeten zetten.”

Schade herstellen

“Onze trap zal over drie maanden hersteld zijn”, vertelt Marianne De Mol van de Raad voor Toerisme. “De Vlooybergtoren heeft Tielt-Winge ook wel wat op de kaart gezet. Het is trouwens niet de eerste keer dat vandalen hier in de buurt tekeergaan. Aan het kabouterbos aan Huize Hageland zijn al enkele borden beklad. De conciërge van Huize Hageland durft 's avonds haar huis niet uit.”