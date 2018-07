Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Meer precisie en overtuiging nodig bij Rode Duivels na de rust”

Bij de rust staat het in België - Japan nog 0-0. Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle geeft zijn analyse van de eerste helft.

0-0 bij de rust. De eerste helft hing goed in evenwicht met een flauw begin van de Belgen en ook met de rust in zicht was de dominantie even weg. Daartussen hadden de Duivels moeten scoren maar het ontbrak te veel aan:

1) Kansen. Die werden te weinig gecreëerd

2) Precisie. Dat kwam dan weer door een ongebruikelijke slordigheid bij de Belgen. Lukaku, Mertens, Carrasco, zelfs De Bruyne en Hazard bezondigden zich eraan

3) Het blok van Japan. De tegenstander plooide vlot terug en zette zich in organisatie waardoor het moeilijk doorbreken was.

Nu kregen de Japanners nog minder kansen dan de Belgen maar er hangt een dreiging in de lucht. Courtois liet zelfs een bal door zijn benen. Weliswaar in een buitenspelpositie. Courtois kennende zet hij zich daar wel over. Het probleem op de flanken komt ook aan de oppervlakte. In de rug van Meunier en Carrasco ligt veel ruimte. Op verdedigend vlak hebben Meunier en Carrasco het moeilijk.

Zo is het voor de Duivels moeilijker dan verwacht. Maar dat ligt ook voor een deel aan henzelf. Een beetje meer precisie en overtuiging. De Duivels mogen gerust wat sneller op doel trappen want de Japanse doelman Kawashima maakt een onzekere indruk. De tweede helft moet beter.