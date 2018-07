Hartstilstand bij Belgische fans: Courtois bezorgt Japan bijna voorsprong met monumentale blunder

Thibaut Courtois is doorgaans één van de meest betrouwbare sluitstukken ter wereld in het voetbal, maar in de partij tegen Japan kwam onze nationale doelman heel goed weg vlak voor de rust. Een lage center werd richting doel gedevieerd door Osako, Courtois wilde de bal oprapen maar liet die pardoes door de benen glippen. Hij kon de bal gelukkig nog voor de doellijn oprapen, maar aardig wat fans zullen stevig geschrokken zijn...

Het is overigens niet de eerste keer dat Courtois zich in een landentoernooi op zo’n foutje laat betrappen. Op het EK 2016 ging hij ook in de fout tegen Hongarije...

Foto: BELGA