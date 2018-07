Foutje medewerker zwembad: 6.000 liter water weg

In de Nederlandse provincie Drenthe is het buitenzwembad het Bosbad zo goed als volledig leeggelopen. Geen lek maar een menselijke vergissing lag aan de oorzaak: een van de medewerkers was een belangrijke klep vergeten terugzetten. Maar liefst 6.000 liter is zo via de afvoer weggelopen. “Ontzettend vervelend, zeker bij dit mooie weer”, klinkt het bij het zwembadbestuur.

Het incident gebeurde afgelopen weekend in Vledder, een dorp in het zuidwesten van de provincie Drenthe in Nederland. Een medewerker van het Bosbad moest een klep openzetten om het zwembadwater te spoelen, alleen vergat hij die weer op tijd dicht te zetten. Door die vergetelheid stroomde maar liefst 6.000 liter water weg in de afvoer.

De brandweer vult het zwembad opnieuw. Foto: Twitter Bosbad Vledder

Drie dagen werk

“Ontzettend vervelend met dit mooie weer, maar zoiets kan gebeuren”, zegt Arjen Mol, de voorzitter van het zwembadbestuur. “We doen ons best om de fout te herstellen: we zijn nu als een gek het water aan het bijvullen.” En dat is een hele klus die tot drie dagen tijd in beslag kan nemen. Al sinds zondagochtend zijn vrijwilligers en de brandweer bezig het euvel te verhelpen.

Het Bosbad ging ondanks het gebrek aan water ook vandaag gewoon weer open. Het peuterbad, dat niet leegliep, kon de allerkleinsten verfrissing geven en er werden ook waterspelletjes georganiseerd.