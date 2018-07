Organisator neemt jetons terug na grootschalige fraude, maar wacht met betalen

Kortrijk - De organisatoren van het WK-dorp namen de gele jetons maandag terug. Uitbetalen was er nog niet bij. Eerst wordt een balans opgemaakt. Het is ondertussen duidelijk dat het gaat om ‘jongerenstreken’.

“Wat de boosdoeners gedaan hebben, is ronduit schandalig. De drie clubs die hier hun kas spijzen zullen op de gepaste manier samen hun belangen laten verdedigen. We hebben grote moeite met het onrecht dat ons werd aangedaan.” Dat staat te lezen op informatieblaadjes die tijdens de voetbalmatch België-Japan werden uitgedeeld. De clubs verleenden hun medewerking aan het WK-dorp in Kortrijk.

Woordvoerder van de clubs Stefaan Bral: “Wij hebben de namen van de mensen genoteerd die gele tickets weer komen binnenbrengen. Als het even kan willen we het overzicht behouden en zien hoeveel jetons er ingeleverd worden. Nadien kunnen we ons standpunt bepalen, terugbetalen of niet.”

Lore Viaene (23) uit Bissegem is een van de voetballiefhebbers die haar jetons kwam binnenbrengen. “Ik heb er niet zoveel problemen mee. Het gaat maar om drie jetons die ik te goeder trouw aankocht”, zegt Viaene. “Ik vind dat je zoiets niet doet. Dit evenement is gratis en de organisatoren moeten het hebben van het drankverbruik.” Anderen gingen wel in discussie.

600 jetons via internet

Een rekensom leerde Bral dat er na de match tegen Engeland 8.450 jetons moesten binnenkomen. Het waren er 11.500. Dat betekent dat er 3.050 jetons elders zijn aangeschaft. “Er zijn er nog op andere momenten uitgegeven waardoor we aan het getal van 4.000 komen”, vertelt Bral. “Een totaalbedrag van 8.000 euro verlies is dus wellicht een correct bedrag. Er zijn trouwens ook veel jetons aangekocht in een Kortrijkse zaak. Die was in een mum van tijd uitverkocht, horen we.”

Het is nu wel duidelijk dat het gaat om jongeren die van het systeem misbruik maakten. Een ervan kocht 600 jetons via internet.