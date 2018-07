Deze zwangere vrouw heeft een wel erg originele manier om haar buikje te tonen

Een WK voetbal, dat zorgt ook altijd voor gekke fans en nog gekkere manieren om jezelf te laten opvallen in het stadion. Ook deze - we vermoeden Russische - dame hoort in die categorie. Haar zwangere buikje toont immers de WK-bal, de Telstar. Jongetje of meisje, daar moet wel een groot voetbaltalent geboren worden. We wensen de dame in kwestie alvast veel geluk!