Deze statistiek bewijst hoe ongelofelijk de Belgische comeback is

De comeback van de Rode Duivels tegen Japan was er een voor in de geschiedenisboeken. De laatste keer dat een team in de knock-outfase zich kwalificeerde na een 0-2 achterstand dateert al van in 1970. Toen won West-Duitsland met 3-2 van Engeland.

Na de goals van Haraguchi en Inui leek de kwartfinale tegen Brazilië ver weg voor de Belgen. Maar Vertongen en Fellaini brachten de Rode Duivels weer op gelijke hoogte en in de 94ste minuut knalde Nacer Chadli de 3-2 tegen de netten.

Historisch. Want de laatste keer dat een ploeg zich in de knock-outfase van een WK plaatste voor de volgende ronde na een 0-2 achterstand dateert al van 48 jaar geleden. Op het WK van 1970 stond West-Duitsland na een uur ook twee goals in het krijt tegen Engeland, maar kwalificeerden ze zich alsnog voor de halve finales. Enig verschil: de Duitsers hadden verlengingen nodig om de derde goal te scoren, terwijl de Rode Duivels de klus klaarden voor het einde van de reguliere speeltijd.

En hopelijk nog een verschil: de West-Duitsers verloren de ronde nadien van Italië na een doelpuntenkermis met 4-3. De kleine finale wonnen ze wel met 0-1 van Uruguay waardoor ze Mexico verlieten met brons.

