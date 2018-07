Vlaanderen viert massaal feest na nipte overwinning van Rode Duivels in spannende match tegen Japan

De Rode Duivels zijn erin geslaagd om de volgende ronde van het WK in Rusland te halen met een overwinning tegen Japan. Hoewel het - zelfs op de redactie van Het Nieuwsblad - buitensporige pronostieken regende van 1-4 tot 0-8 voor onze Rode Duivels, hadden de Belgen toch last om de Japanse voetballers aan de kant te zetten. Het duurde tot de allerlaatste minuten, diep in blessuretijd, tot Chadli het verlossende doelpunt scoorde. En dat vierde Vlaanderen met alle toeters en bellen op talloze locaties in het land. Moskou komt intussen weer (een beetje) dichterbij.