Onze Chef voetbal Ludo Vandewalle heeft een boodschap voor de bondscoach Martinez: “Doe ons dit niet meer aan”

De gouden generatie was klaar om afgeschoten te worden. De koppigheid van Roberto Martinez met zijn 3-4-3 systeem dat met deze spelers op dit niveau zelfmoord is. Tegen Brazilië kan dit niet. Sambavoetballers als Neymar jr zijn twee keer zo goed als de Japanners. De Brazilianen vegen dan de vloer aan met de Rode Duivels. De Japanners deden het al bijna. De bondscoach zal ook moeten wisselen. De invalbeurten van Fellaini en Chadli voor de flauwe Mertens en Carrasco waren verbluffend en ze stelden de Duivels in staat om een 0-2 achterstand om te buigen.

Een drama was in de maak. Het leek er lange tijd op dat de Rode Duivels hetzelfde zou overkomen als twee jaar geleden op het EK 2016. Zonder karakter, zonder persoonlijkheid, de boot in tegen een veel ...