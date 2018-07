Deurne -

In het Openluchttheater in Deurne stond maandagavond de Britse zanger Elvis Costello op het podium. Twee uur later dan gepland. Hij had immers aangekondigd zijn optreden uit te stellen, tot na de match van de Belgen. En dat die wedstrijd nagelbijtend spannend was, was ook hem niet ontgaan. “Hoe gaat het met jullie bloeddruk?”, vroeg hij aan het publiek.