Duivels dachten terug aan EK-match tegen Wales, De Bruyne opvallend zelfzeker: “Nog drie wedstrijden te gaan”

Ook bij de Rode Duivels zelf vielen achteraf reacties te sprokkelen. Volgens kapitein Eden Hazard dachten de Rode Duivels bij de achterstand terug aan hun verloren EK-match tegen Wales twee jaar geleden. Kevin De Bruyne klonk dan weer erg zelfzeker. “En nu Brazilië? Winnen, hé!”

Matchwinnaar Chadli: “Beste half uur van mijn leven”

Nacer Chadli, de held des vaderlands vanavond. De 28-jarige winger viel in voor Carrasco met nog 25 minuten op de klok en maakte in de slotseconden de winning goal. “Echt waar, dit was het beste half uur uit mijn leven”, zo zei Chadli na afloop. “Japan is een goeie ploeg, het heeft zich goed aangepast aan ons systeem. Maar toen ik inviel, heb ik nooit gewanhoopt. Met nog 30 minuten te spelen was alles mogelijk. We hebben onze mindset veranderd en zijn fysieker gaan spelen, met Marouane en mezelf. Dat ik helemaal op het einde het land superblij kon maken, daar ben ik heel trots op. Waaraan ik dacht bij mijn goal? Aan mijn familie. En aan de blessures die ik gehad heb en die gelukkig verleden tijd zijn nu. Ik weet dat er mensen aan mij getwijfeld hebben, iedereen mag zijn mening hebben. Maar ik heb nu toch getoond dat ik mijn waarde heb. Hopelijk is deze comeback een keerpunt voor de ploeg.

Foto: AFP

Kevin De Bruyne: “Nog drie matchen te gaan”

IJskoel stond hij de pers te woord na affluiten, Kevin De Bruyne. “We hebben nog drie matchen te gaan”, klinkt De Bruyne opvallend zelfzeker. “Wat een match? Dat is voetbal hé. Toen de 0-2 viel wist ik dat we nog 40 minuten hadden en dan moet je rustig blijven. Dat is niet altijd even makkelijk, maar het is ons toch gelukt. Ik ken onze kwaliteiten. We hebben genoeg kansen gecreëerd, ook na de 0-1. Voor de start van het toernooi wisten we dat er moeilijke momenten zouden komen.”

“Tegen Brazilië gaan we spelen om te winnen. Het is misschien Brazilië, maar wij zijn België. Wij geloven in onze kansen. We gaan ons niet zo makkelijk gewonnen geven. Ik ben naar hier gekomen om het toernooi te winnen. We weten dat Brazilië een goede ploeg heeft, maar ik geloof in onze eigen kwaliteiten.”

“Of we verdronken zijn op het middenveld? Ik en Axel Witsel waren maar met zijn tweeën, maar we hebben onze job gedaan en veel ballen gerecupereerd. Wat de inbreng van Fellaini en Chadli heeft veranderd? Ze hebben hun job gedaan en ze hebben gescoord. We zijn hier om elkaar te helpen en dat hebben ze gedaan. We hebben gebruik gemaakt van hun kwaliteiten. De 3-2 was de perfecte counter.”

Foto: AFP

Eden Hazard: “We dachten aan Wales”

“We dachten aan twee jaar geleden zoals tegen Wales”, zei kapitein Eden Hazard achteraf. “We wisten dat we konden scoren. We brachten Fellaini en Chadli in en zij maakten het verschil. We zijn blij dat we verder gaan. De eerste 20, 25 minuten waren goed. Die doelpunten hebben ons pijn gedaan. We pakten twee vermijdbare goals na defensieve fouten. Maar deze matchen hebben we nodig. We zijn blij dat we de kwartfinale kunnen spelen. Tegen Brazilië moet het heel plezant worden.”

Thomas Meunier: “Ik wilde niet terug naar België”

“Het is de laatste seconden, er viel niets meer te verliezen, dus ik dacht: volle gas”, zei Meunier. “Kevin nam de tijd om de pass perfect te geven. Ik geef de pass, maar ik had Nacer eigenlijk niet gezien. Knap hoe Romelu die bal laat aan Nacer, en die verdediger met zijn lichaam afhoudt. De opluchting was enorm. Bij 0-2 dacht ik echt: ik ga niet terug naar België. Daar kan geen sprake van zijn. Zo wil ik niet verliezen, dat is geen optie. Japan zette ons helemaal vast. Ik werd voortdurend gedekt, ik kwam er amper uit. Het was zo ingewikkeld om oplossingen te vinden. In de tweede helft wisten we dat we gestalte nodig hadden. Chadli, Fellaini, Vertonghen, Kompany: die zijn tien centimeter groter dan de hele Japanse defensie. We moesten een beetje op zijn Engels gaan spelen. Of dit ons een boost geeft? De emoties zijn enorm maar ik win toch liever gewoon met 1-0 of 2-0. Dan kan je toch je krachten wat sparen. Nu was dat niet mogelijk.”

“Na de eerste helft had ik nooit gedacht dat de match zo zou verlopen. We domineerden, kregen kansen en gaven eigenlijk niks weg. In de kleedkamer zeiden we tegen elkaar: ‘We gaan doorduwen en dan komt het wel goed. Eens we die goal maken, is het moeilijkste voorbij. En dan scoren ze plots twee goals uit twee kansen. Ze werkten af aan 100%. “Wat gebeurt er hier?”, dacht ik. Dat mocht niet gebeuren. En dan moet ik de coach feliciteren met zijn twee wissels. Marouane en Nacer hebben een impact gehad met hun karakter, persoonlijkheid en overtuiging. Ze hebben echt de goesting in de ploeg gebracht om het tij nog te keren. We hebben vandaag veel mentaliteit getoond.”

Foto: AFP

“Japan heeft me vandaag verbaasd omdat ze ondanks hun 0-2-voorsprong toch naar voor bleven trekken en op die manier ruimte weggaven. En wij hebben daar gebruik van gemaakt met onze voorzetten en onze lengte. Als we iets efficiënter waren geweest, had de score nog hoger kunnen oplopen.”

“Of Brazilië de match van mijn leven wordt? Ik hoop toch nog een carrière van tien jaar te hebben, dus dat weet ik niet. Het is wel de match van het jaar voor mij. Deze match kan een keerpunt betekenen in ons toernooi. Het is de allereerste keer in mijn carrière dat we met de Rode Duivels een match nog zo hebben kunnen omkeren. En dat moet ons bewust maken van het feit dat we de kwaliteiten hebben om zo’n wedstrijden te spelen.”

Foto: AFP

Kompany: “Doet me plezier dat wisselspelers het verschil maakten”

“We hebben zeer goed gereageerd na het tweede doelpunt”, aldus de terugkerende Vincent Kompany. “Ook al na het eerste doelpunt met het schot van Hazard op de paal. We hebben vandaag getoond dat we mentaal sterk zijn. Dat is ook belangrijk. Ik moet ook zeggen dat Japan ontzettend goed was vandaag. Zij hebben zo hard gewerkt. Dat was tactisch meesterschap van hen. We waren er nochtans op voorbereid dat ze héél hard zouden werken. Gelukkig zijn we rustig gebleven.”

“Het doet me plezier dat de spelers die van de bank gekomen zijn – Chadli en Fellaini – het verschil gemaakt hebben. Dat is belangrijk met het oog op de volgende wedstrijd. Omdat we weten dat we niet enkel elf spelers hebben, maar een goede ruime kern.”

Courtois: “Hier kunnen we veel uit leren”

Thibaut Courtois speelde als doelman een belangrijke rol in de winninggoal van de Rode Duivels. Eerst pakte hij knap een vrijschop van Honda, vervolgens plukte hij de daaropvolgende corner uit de lucht en lanceerde hij de tegenaanval. “Dat is één van mijn kwaliteiten”, zegt Courtois. “Niet veel keepers kunnen die bal klemmen en dan op zo’n manier mee geven. Kevin heeft geen seconde moeten inhouden. Bij Chelsea train ik vaak op zo’n omschakelingsmomenten. Ik wist al dat ik snel zou hervatten vlak voor ik de bal pakte. Dat was ook het probleem toen ik die ene bal loste in de eerste helft. Ik wilde snel de counter op gang brengen, maar was iets te snel en loste de bal. Gelukkig zonder erg.”

En nu Brazilië. “Ja, ik denk wel dat we tegen hen onze manier van spelen misschien wat moeten aanpassen. Dat we het wat meer naar achter moeten plooien en op de counter moeten spelen. Maar goed, het is aan de trainer om de manier van spelen uit te dokteren. Ik heb er vertrouwen in. Ook na deze match blijf ik zeggen dat we geen schrik moeten hebben van Brazilië.”

“Bij de 0-2 was het geloof misschien toch even weg”, vertelde Courtois meteen na de wedstrijd. “De tijd leek sneller te gaan dan normaal. Maar we zijn er nadien weer in gaan geloven en uiteindelijk winnen we nog, dat vind ik knap. We waren fysiek sterker dan Japan. In de eerste helft hadden we alles onder controle, in de tweede helft heeft Japan optimaal geprofiteerd van onze fouten. Op een WK wordt zo’n fout onmiddellijk afgestraft. Maar we komen toch nog terug tot 2-2. Dit was een moeilijke match, maar we kunnen hier veel uit leren”, sloot de nationale doelman af. “Brazilië? Dit is voetbal, dus alles is mogelijk. We gaan zeker veel analyseren. Toen Duitsland wereldkampioen werd vier jaar terug, hebben zij ook moeilijke matchen gekend. Ik zeg niet dat wij wereldkampioen gaan worden, maar uit deze wedstrijd zullen we zeker veel leren.”

Axel Witsel: “Kevin en ik spelen graag in dit systeem”

Kevin De Bruyne en Axel Witsel stonden voortdurend tegen een overmacht. “Omdat de Japanners met hun buitenspelers naar binnen kwamen.” Moet Martinez zijn spelsysteem niet bijsturen? “Dat vind ik niet”, zegt Witsel. “Kevin en ik spelen graag in dit systeem. Ik loop met plezier al die meters opdat ze voorin het verschil maken. Om nu plots de tactiek te veranderen dat we al zo lang gebruiken omdat we tegen Brazilië spelen, dat zou ik niet doen. Je moet gewoon je identiteit bewaren en zo verder spelen. Deze match hadden we vroeger verloren.”