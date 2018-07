Anderlecht heeft ervaren targetspits op het oog: Ivan Santini (ex-Kortrijk) legde al medische tests af

Anderlecht heeft zijn ervaren targetspits in het vizier. De Brusselaars onderhandelen met Ivan Santini (29) van het Franse Caen en lieten de Kroaat zelfs al medische tests afleggen. Hein Vanhaezebrouck kent Santini nog van bij Kortrijk, maar voor een definitieve deal zal RSCA toch 4 à 5 miljoen moeten betalen. Santini moet concurreren met Landry Dimata.

Ivan Santini is een garantie op goals. De voorbije vier seizoenen was de Kroatische international altijd goed voor minstens dertien treffers

“We doen alles om de RSCA-fans mooie jaren te bezorgen. Deze week proberen we ons scorend vermogen op te krikken”, tweette Marc Coucke gisteren. Iedereen dacht dat de Anderlecht-voorzitter Landry Dimata (20) bedoelde, die officieel zijn huurcontract tekende met een aankoopoptie voor vier seizoenen. Wolfsburg gaf de Belgische spits eindelijk vrij, maar Coucke zinspeelde nog op een andere deal.

Gisteren kwam ook Ivan Santini naar Brussel. De 29-jarige Kroaat heeft maar één jaar contract meer bij het Franse SM Caen en lijkt nu wel betaalbaar. Vorige zomer informeerde Anderlecht ook al, maar toen kostte Santini nog meer dan tien miljoen.

Teo wil niet weg

Ivan Santini is namelijk een garantie op doelpunten. De voorbije vier seizoenen was de tweevoudige Kroatische international altijd goed voor minstens dertien treffers. Zowel bij Kortrijk, bij Standard als bij Caen. Hein Vanhaezebrouck apprecieert zijn lengte, werkkracht en scorend vermogen, want hij kent de spits nog van bij Kortrijk. Daarom wil RSCA nu een inspanning doen.

Santini legde gisteren al medische tests af nu wordt er verder onderhandeld met de speler en zijn club. Om de deal af te ronden, zal Anderlecht vermoedelijk zo’n vier à vijf miljoen euro moeten betalen. Standard verkocht de aanvaller in 2016 na de Luikse bekerwinst aan Caen voor dik 2,5 miljoen.

Met Santini, Dimata en Thelin zou Anderlecht dan drie targetspitsen hebben. Lukasz Teodorczyk en Sylvère Ganvoula zijn er ook nog, maar zij mogen/moeten weg. Al lijkt Teo nog niet echt actief op zoek. De Pool wordt weliswaar aan West Ham, Bologna, Nantes en Bordeaux gekoppeld, maar lijkt na het WK en zijn vakantie op 16 juli gewoon van plan om terug te keren naar Anderlecht. “Lukasz heeft nog een contract tot 2020”, aldus zijn makelaar Marcin Kubacki. “Hij wil graag blijven en heeft een goeie band met Marc Coucke. Aan ons is niet gezegd dat hij per se weg moet.”

Maar Teo weegt op het budget en Coucke zelf zei publiekelijk dat een nieuwe club voor alle partijen de beste oplossing is. Of Anderlecht daarna nog op offensieve versterking aast, zal moeten blijken. Het Braziliaanse target Carlos Eduardo koos voor het Egyptische Pyramid, maar Taewo Awoynini van Liverpool blijft wel een spits die alle Belgische topclubs volgen.

Chipciu naar Praag

Voor de overbodige Alexandru Chipciu vond paars-wit overigens wel een oplossing. De Roemeen wordt door RSCA voor één jaar uitgeleend aan Sparta Praag, waar ook Stanciu voetbalt. De Tsjechische topclub bedong evenzeer een aankoopoptie. Chipciu paste niet meer in de plannen van Vanhaezebrouck en legde gisteren medische tests af in Praag. De flankaanvaller wordt er eerstdaags voorgesteld.