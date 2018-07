Hoofd internationaal testlab doet boekje open: “Zelfs in toestellen van 50 euro zit sjoemelsoftware”

Wie denkt dat enkel autofabrikanten de goegemeente durven te belazeren met ­“sjoemelsoftware”, vergist zich. “Zelfs in toestellen van 50 euro vonden we soms chips om testers te misleiden”, zegt Guido Adriaenssens (foto). Onze landgenoot stond de voorbije twintig jaar aan het hoofd van een labo dat 70.000 producten testte voor 46 consumentenorganisaties. Hij startte zijn carrière met vertrouwen in fabrikanten, maar dat was snel gedaan.

Wanneer we Guido Adriaenssens (65) bellen, geniet hij van zijn eerste pensioendag in Nederland. De voorbije drie decennia stond zijn leven in het teken van producten testen en de resultaten ervan analyseren ...