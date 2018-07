Te weinig werklozen kiezen voor een eigen zaak, Unizo vraagt VDAB tandje bij te steken

Terwijl acht op de honderd Vlamingen ervoor kiezen een eigen zaak te starten, is dat bij werkzoekende Vlamingen slechts drie op de honderd. “Uiteraard kun je niemand dwingen om voor eigen rekening te gaan rijden, maar de VDAB zou het zelfstandig ondernemerschap best wat meer mogen pushen”, zegt Unizo-topman Danny Van Assche.

Te weinig mensen die in de werkloosheid terechtkomen of blijven hangen, over­wegen om op eigen benen te gaan staan en een eigen zaak te starten. Dat blijkt uit ­cijfers van de VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroeps­opleiding. Van de ruim 217.000 ‘niet-werkende werkzoekenden’ in september vorig jaar hadden er zo’n 12.000 in hun dossier aangegeven interesse te hebben in ondernemerschap. Van die groep heeft maar 6.383 de stap gezet. “Dat is ongeveer 3 procent”, zegt Danny Van Assche. “En dat terwijl het aantal startende onder­nemers in Vlaanderen op 7,88 procent ligt. De VDAB mag best een tandje bijsteken om het aantal werkzoekenden dat als zelfstandige aan de slag gaat, op te krikken.”

Unizo-topman Danny Van Assche

Niet dat ze bij Unizo vinden dat elke werkloze dan maar een eigen zaak moet beginnen. “Uiteraard moet je dat met je volle goesting doen en een gezonde ambitie aan de dag leggen, want een zaak beginnen houdt altijd enig risico in”, zegt Van Assche. “Ook al kan een starter die het minstens een halfjaar heeft geprobeerd en zijn zaak bij gebrek aan succes stopzet, terugvallen op de werkloosheidsuitkering.”

Volwaardig traject naar werk

Bij de VDAB zijn ze alvast bereid hun steentje bij te dragen. “Wij zien ondernemerschap wel degelijk als een volwaardig traject naar werk”, zegt woordvoerder Shaireen Aftab. “Zo organiseren wij in het kader van het project Maak werk van je zaak infosessies en opleidingen door ­financieel adviseurs. En ondernemersconsulenten leren kandidaten om een ­businessplan op te stellen. Met succes, want liefst 70 procent van die mensen start ook effectief een zaak op.”

Dat mag gerust wat minder vrijblijvend, vindt Danny Van Assche. “Wij vinden dat de VDAB de keuze voor ondernemerschap standaard bij élke werkzoekende onder de aandacht zou moeten brengen, want nu staan velen daar gewoon niet bij stil. Tegelijk zou de arbeidsbemiddelaar zichzelf een ambitieuzer streefcijfer mogen opleggen en bijvoorbeeld 5 procent van de werkzoekenden begeleiden naar een eigen zaak. In de wetenschap dat 71 procent van de starters minder dan één jaar in de werkloosheid zat, dat 30 procent 40- en 50-plusser is en dat een kwart een migratieachtergrond heeft, zal dat helpen om meer mensen aan de slag te krijgen”, zo klinkt het bij Unizo.