“We konden niet anders, onze familie staat onder druk”: Iraans koppel uit Wilrijk met bom in koffer hoopt op begrip

“Wij konden niet anders dan die aanslag ­plegen, onze familie staat in Iran onder zware druk van de overheid.” Amir S. (38) en zijn vrouw Nasimeh N. (33) hopen met die uitleg op begrip van onze veiligheidsdiensten. Zaterdag werd het koppel onderschept in Sint-Pieters-Woluwe met een gebruiksklare bom in hun ­koffer. Die moest enkele uren later ontploffen in Parijs, op een bijeenkomst van opposanten van het Iraanse regime.

“Nooit eerder waren we zo dicht bij een terreuraanslag en konden we hem toch nog verijdelen”, zegt het federaal parket opgelucht. Met dank aan de Staatsveiligheid, die een tip van buitenlandse collega’s snel en doeltreffend inschatte. Die tip bracht Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N. in het ­vizier, allebei als politiek vluchteling van Iran naar België gekomen en ondertussen genaturaliseerd. Hij zou in de haven van Rotterdam werken, zij in een warenhuis in Antwerpen. Wonen doen ze in een appartementje in de Boomsesteenweg in Wilrijk.

Zaterdag werd het echtpaar in Sint-Pieters-Woluwe in hun Mercedes onderschept door de speciale eenheden van de politie. In de auto lag een toilettas met daarin 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme. Gebruiksklaar.

25.000 aanwezigen

Amir en Nasimeh werden meteen in de boeien geslagen. Hun woning in Wilrijk, een tweede adres in Boom en drie plekken in Ukkel, Bergen en Leuze-en-Hainaut werden doorzocht. Of daar nog meer springstof werd gevonden, wou het gerecht gisteren niet kwijt. Wat wel zeker is, is het doelwit. Het koppel gaf tijdens de ondervraging toe dat ze de jaarlijkse bijeenkomst van de Iraanse Volksmoedjahedien (MEK) in Villepinte, nabij Parijs, viseerden.

De MEK strijdt al sinds 1965 tegen het bewind in Teheran, sinds 1981 is de beweging in Iran verboden. Opvallend: Amir beweert dat hij een actieve sympathisant van MEK is. Vraag was dus waarom hij medestanders zou viseren. “De overheid zet mijn familie in Iran onder druk”, was zijn uitleg. “Wij konden niet anders dan instemmen met hun plan om in Parijs de bijeenkomst van MEK te verstoren.”

Er waren 25.000 personen verwacht op het evenement. Onder wie Rudolph Giuliani, ex-burgemeester van New York, de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, John Baird, en Bernard Kouchner, gewezen Frans minister en medeoprichter van Artsen Zonder Grenzen. Elke actie in de zaal zou de wereldpers halen. Naar eigen zeggen was het alleen de bedoeling om de bijeenkomst op stelten te zetten. Amir en Nasimeh zeggen dat ze niet wisten dat ze een bom vervoerden.

Diplomaat opgepakt

Spreken Amir en Nasimeh de waarheid? Of zijn ze terroristen die een straf proberen te ontlopen door te verzinnen dat ze de speelbal zijn van de Iraanse veiligheidsdiensten? Op dit ogenblik lijkt het Belgische gerecht geneigd om het koppel te geloven. Om meerdere redenen. MEK is het regime in Teheran al jaren een doorn in het oog. Begin dit jaar belde de Iraanse president Hassan Rohani zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron met de vraag wanneer hij eindelijk iets zou gaan ondernemen tegen die “terroristische groepering die al weken Iran op zijn kop zet met vanuit Frankrijk georkestreerde demonstraties”.

Daarnaast hebben de onderzoekers zondagavond in Duitsland een Iraanse diplomaat van de ambassade in Wenen opgepakt. Assodollah A. (47) zou deel uitmaken van de Iraanse geheime dienst MOIS. Hij zou de operatie in Parijs hebben voorbereid en de springstof in de auto hebben geleverd.

De Belgische veiligheidsdiensten hebben het over staats­terrorisme. Iran ontkent alle betrokkenheid. Het onderzoek zal duidelijkheid moeten brengen.