Experts maken zich zorgen over dreigende waterschaarste in Vlaanderen. Hoe langer de droogte aanhoudt, hoe belangrijker het wordt dat we zuinig omspringen met drink­water. Maar dat er op een dag geen water meer uit de kraan komt? “Nee, dat is doemdenken”, zeggen experts.

1. Waar komt mijn water vandaan?

Wie zijn bad laat vollopen in Brugge of Gent doet dat niet met leidingwater uit eigen streek. Limburgers en Antwerpenaren doen dat dan weer wel. Want de bron van het kraantjeswater ...