Ook Twitter keek mee naar miraculeuze comeback Duivels: "Licht dessert na zware sushi"

Ook Twitter keek mee naar de achtste finale van het WK tussen België en Japan. Van Geert de Vlieger over Linda De Win tot Geraint Thomas: iedereen had wel een mening klaar over de miraculeuze comeback van de Belgische elf. Een bloemlezing.

I need your help Twitter, can we find this guy? #BELJPN pic.twitter.com/XZuAuTxmEc — Simon Mignolet (@SMignolet) 2 juli 2018

Fellaini and Chadli #gamechangers — Steven Defour (@StevenDefour) 2 juli 2018

Nondeju, da's karakter hebben eh? #BELJAP — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 2 juli 2018

We zijn nog niet thuis #BELJAP — Linda De Win (@lindewin) 2 juli 2018

Totally agree. How it should be. A credit to the sport. ?????? https://t.co/4n1hZKfCeV — Gary Lineker (@GaryLineker) 2 juli 2018

Dat @RomeluLukaku9 die bal liet lopen is misschien wel het mooiste moment van dit WK. ??????#BigRom — Lieven Scheire (@lievenscheire) 2 juli 2018

Het zal niet LOS zijn maar wereldkampioen kan nog altijd ????????????????!!! #beljap #WorldCup2018 — Geert De Vlieger (@devliegergeert) 2 juli 2018

We are better than Germany! ?? Great counter launch by @thibautcourtois Fabulous turnaround #beljap #redtogether #bel???? Now in its preferred underdog role against #bra???? in the quarters https://t.co/CF7a1uqr8Y — Renaat Schotte (@wielerman) 2 juli 2018

C’était presque aussi stressant qu’un Ostende-Standard! #japbel ???? — Bruno Venanzi (@BrunoVenanzi) 2 juli 2018

What a game — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) 2 juli 2018

Jawel gvd...WE HEBBEN EEN PLAN B!!!!2 invallers die scoren...???????????????????????? @BelRedDevils — ??Eric Van Meir?????? (@eric0268) 2 juli 2018

Très beau match ??bravo aux japonais ????. Coaching gagnant ????en route pour un super Brésil-Belgique #Russia2018 — leye mbaye (@MbayeLeye) 2 juli 2018

Petit dessert léger après les sushis plutôt lourds.. pic.twitter.com/MyoofohyoK — Marc Coucke (@CouckeMarc) 2 juli 2018