“Historische remontada” en “Mega-Comeback”: internationale pers lyrisch over comeback Rode Duivels

Ook ver buiten de landsgrenzen werd de fameuze comeback van de Rode Duivels met open mond bekeken. Van een “historische remontada” tot een “Mega-Comeback”: superlatieven schoten tekort. Ook bondscoach Martinez kreeg een pak lof. Een overzicht.

LEES OOK: Absolute waanzin: Rode Duivels halen achterstand van twee goals op tegen Japan en staan in kwartfinale tegen Brazilië!

L’équipe : “België ontsnapt aan verschrikkelijke desillusie”

In een onvoorspelbaar wereldkampioenschap is België deze maandag nipt aan een verschrikkelijke desillusie ontsnapt. Na een 2-0 achterstand door een blijk van grote naïviteit, hebben de Belgen zich terug georganiseerd om nog voor de verlengingen de overwinning veilig te stellen na een geweldige tweede helft.

“Wat een wreed einde voor de Japanners”, schrijft Le Monde, die de Rode Duivels “ongelofelijk” vindt.

Marca: “Historische remontada”

Ook de Spaanse media werden lyrisch na de overwinning van de Belgen. “Een glorieavond voor de Rode Duivels”, kopte het Spaanse Marca op hun site. “België is beangstigend. Toen ze eigenlijk uit het WK lagen, pakten ze uit met una remontada historica, een historische comeback na een verwoestende counter. Alle eer ook voor Japan, die sterk voor de dag kwamen, maar gestuit zijn op de Rode Duivels die voorin de kwaliteiten hebben om alles te doen.”

BBC: “België zal enorme boost krijgen”

“Japan leek op weg naar een indrukwekkende overwinning. De Belgische Premier League-sterren – hun gouden generatie – leverden een ontgoochelende prestatie en Martinez koos voor bankzitter Fellaini en West-Brom winger Chadli in zijn uur van de waarheid. Hun lot veranderde toen Vertonghen met een kopbal hen terug in de match bracht. Fellaini kopte nadien een voorzet van Eden Hazard België terug op gelijke hoogte voordat Chadli een pass van Meunier afwerkte na een vloeiende aanval en zo voorkwam dat de Rode Duivels het laatste slachtoffer werd van het wereldkampioenschap van de shocks.”

“België zal een enorme boost krijgen na deze terugkeer. En ook als ze nadenken van wanneer het geleden is dat ze nog eens verloren hebben met Roberto Martinez als bondscoach. Dat was zijn eerste match tegen Spanje in september 2016. Maar hun twee vorige tornooien zijn allebei tot een eind gekomen in de kwartfinale. De Rode Duivels, die nooit een groot tornooi hebben gewonnen, zullen wanhopig op zoek gaan om op z’n minst één ronde verder te gaan. Maar ze hebben één probleem: hun volgende match is tegen de topfavoriet en vijfvoudig wereldkampioen Brazilië. Ze weten waarschijnlijk zelf wel dat als ze verloren hadden van Engeland dat ze op hun weg richting de finale geen ex-wereldkampioenen waren tegengekomen.”

Volgens The Guardian zal de overwinning van de Rode Duivels nog lang in het geheugen gegrift staan. “Dit gaat een klassieker worden op het wereldkampioenschap: een intense en chaotische match waar we over enkele jaren nog over zullen spreken. Vooral over die laatste actie van de match. België stormde van de ene naar de andere kant van het veld in een oogopslag.”

The Independent had veel lof voor bondscoach Roberto Martinez. “In een match waarin België lange tijd twijfelde om simpele dingen te doen, is Martinez teruggekeerd naar de basis om de 2-0 achterstand om te buigen, het zweet af te vegen en zijn team te zien doorstoten naar de kwartfinale. Als je vriendelijk bent, geef je hem de credits dat hij een plan B heeft. De Belgische pers zal het anders bekijken nadat de Rode Duivels, met hun overgetalenteerd team, voor een groot deel van de match werden overspeeld.

Bild : ”Mega-comeback”

“Een mega-comeback”, luidde het bij het Duitse Bild. “Dat was bijna de laatste favoriet die naar huis werd gestuurd.”