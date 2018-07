VS blijven bij sancties tegen Rusland wegens Krim, ondanks uitspraken Trump

De Amerikaanse sancties tegen Rusland, wegens de annexatie in 2014 van het Oekraïense schiereiland Krim, worden gehandhaafd. Dat heeft de woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, maandag gezegd.

“We erkennen Ruslands poging om de Krim te annexeren niet”, zegt Sanders. “Onze Krim-sancties tegen Rusland blijven van kracht tot Rusland de Krim weer teruggeeft aan Oekraïne.” “We zijn het er met Rusland over eens dat we het niet eens zijn over de Krim.” Of er onderhandelingen over komen, wilde de woordvoerster niet zeggen.

Amerikaanse media speculeerden de laatste dagen over een mogelijke versoepeling van de sancties tegen Rusland, na dubieuze uitspraken over de Krim door president Donald Trump en veiligheidsadviseur John Bolton.

Trump zei vrijdag dat ze “wel zouden zien” of de Verenigde Staten de claim van Rusland op de Krim zouden accepteren. Bolton reageerde daarop dat het niet het standpunt van de VS is dat de Krim Russisch gebied is, maar zei dat ze “zouden zien” of dat standpunt zou kunnen veranderen.

Bovendien liet Trump enkele weken geleden optekenen dat Rusland volgens hem opnieuw toegelaten moest worden tot de G7. Rusland maakte deel uit van de G8 maar werd in 2014 uit het intergouvernementele forum gezet naar aanleiding van zijn annexatie van de Krim.

Trump heeft op 16 juli een ontmoeting met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin in Finland. Volgens de woordvoerder van het Kremlin, Dimitri Peskov, staat de Krim niet op de agenda van het overleg. Hij benadrukte ook dat Moskou het schiereiland als een “onafscheidbaar” deel van Rusland beschouwt.