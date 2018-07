Bijna 7.000 studenten doen vandaag en morgen toelatingsexamen arts en tandarts

Vandaag nemen 5.700 kandidaat-studenten deel aan het toelatingsexamen arts in Brussels Expo, woensdag wagen 1.227 jongeren hun kans bij het toelatingsexamen tandarts. Het examen is sinds dit jaar gesplitst en grondig vernieuwd.

Het examen werkt niet langer met een “numerus clausus”, waarbij je de studie aan een Vlaamse universiteit mocht aanvatten als je geslaagd was, maar met een “numerus fixus”. Dat betekent dat enkel de hoogst gerangschikte kandidaten toegelaten worden tot de opleiding. Het gaat om 1.102 studenten voor de opleiding arts en 135 voor de opleiding tandarts.

Aangezien er zich jaar na jaar meer kandidaten inschreven, moest het examen steeds moeilijker worden om niet steeds meer kandidaten toe te laten. Dat probleem wordt nu verholpen met de “numerus fixus”. De moeilijkheidsgraad van het examen zal dan ook iets lager liggen.

Behalve de vorm is ook de inhoud van het toelatingsexamen aangepast. Het eerste deel bestaat uit wiskunde en wetenschappen. Het tweede deel toetst onder meer hoe iemand als arts of tandarts omgaat met conflicten en behandelt luistervaardigheid, empathie, analyseren en redeneren. Kandidaten moeten op beide onderdelen slagen om in aanmerking te komen voor de selectie.

Vorig jaar waren er 6.300 kandidaten voor de twee proeven samen, nu zijn dat er dus ruim 6.900.