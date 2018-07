Amerikaanse buitenlandminister Pompeo gaat Kim Jong-un opnieuw ontmoeten, nu vragen rijzen over denuclearisatie

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zal donderdag naar Noord-Korea reizen om er Kim Jong-un te ontmoeten. Dat zegt de woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders.

Amerikaans president Donald Trump ontmoette Kim op 12 juni tijdens een top die als historisch werd bestempeld. Trump zei achteraf dat de nucleaire dreiging weg is, maar er werd alleen een intentieverklaring ondertekend.

Tv-zender NBC berichtte afgelopen weekend dat de inlichtingendiensten van de VS eraan twijfelen of Noord-Korea daadwerkelijk ontwapent. Noord-Korea zou dan wel de voorbije maanden een testlocatie voor kernkoppen ontmanteld hebben, maar de nucleaire verrijking gaat in het geheim door, deels op geheime locaties. En de verrijking van uranium dient militaire doelen, klinkt het in het bericht. NBC baseerde zich op vijf bronnen die vertrouwd zijn met de kwestie.

Volgens onderzoekers is op satellietbeelden van Noord-Korea bovendien een uitbreiding te zien van een belangrijke productiefaciliteit voor de onderdelen van raketten. De grootste uitbreiding zou in mei gebeurd zijn, vlak voor Kims ontmoeting met Trump en kort na de ontmoeting met Zuid-Koreaans president Moon Jae-in. Op andere recente satellietbeelden zouden infrastructuurwerken rond nucleaire faciliteiten te zien zijn.

Sanders wou de bevindingen van de geheime diensten maandag bevestigen noch ontkennen. Volgens haar wordt vooruitgang geboekt.

Pompeo reisde al een paar keer naar Noord-Korea en ontmoette daarbij ook Kim Jong-un.