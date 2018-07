Zelfkennis houd je bij je job

“Wat als we onze mensen opleiden en ze vertrekken daarna? Ja, maar wat als we dat niet doen en ze blijven?” Het is een boutade die in HR-kringen vaak de ronde doet. En er zit een grond van waarheid in. Want wie een goede kijk heeft op zijn of haar eigen talent, zoekt minder snel naar een andere job. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Acerta in samenwerking met Jobat.be.

92 procent van de medewerkers die Acerta en Jobat.be ondervroegen, zegt de eigen talenten te kennen. Bij 32 procent van hen is dat mede dankzij de werkgever. Medewerkers die zich bewust zijn van hun talenten, kijken minder snel over het muurtje, zo blijkt. Van de mensen die hun talenten kennen, zegt 20 procent niet geïnteresseerd te zijn in een jobaanbieding. Bij mensen die die niet kennen, is dat maar de helft: een goeie 10 procent.

Ook op de langere termijn is er een verschil. Van de mensen die hun talenten kennen, zegt 63 procent open te staan voor andere opportuniteiten op (middel)lange termijn. Bij mensen die die niet kennen, is dat 75 procent. De conclusie is dus: mensen die hun talent kennen, lijken minder geneigd om van werkgever te veranderen.

Klassiek misverstand

De werkgever lijkt dus ook zelf een belanghebbende partij. Want hoe ernstiger hij zijn rol als talentcoach opneemt, hoe groter de kans dat hij zijn mensen houdt. “De inspanningen van werkgevers worden wel degelijk beloond met hogere loyaliteit”, stelt Tom Vlieghe, director Acerta Consult. “Het is een klassiek misverstand dat werkgevers die talent stimuleren, hun medewerkers zien vertrekken om dat talent elders te gelde te maken.”

Als de rol die ze hebben bij hun werkgever zou verdwijnen, dan zou 55 procent van de medewerkers het zien zitten om bij diezelfde werkgever een nieuwe functie uit te oefenen, zo blijkt uit het onderzoek van Acerta en Jobat.be. En dat mag zelfs helemaal iets anders zijn. Veel medewerkers staan er namelijk voor open om een functie uit te oefenen waarvoor ze talenten en competenties moeten aanspreken die ze nog niet eerder hebben benut. Bij voorkeur doen ze dat onder de vleugels van hun huidige werkgever.

