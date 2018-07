Rustdag voor Rode Duivels na onwaarschijnlijke kraker tegen Japan

Bondscoach Roberto Martinez gunt zijn spelers daags na de zwaarbevochten kwalificatie voor de kwartfinales op het WK rust. Er staat dinsdag geen training of persbabbel op het programma, zo laat de Koninklijke Belgische Voetbalbond weten.

De Rode Duivels schaarden zich maandagavond bij de laatste acht op het WK door met 3-2 te winnen van Japan. België kwam in Rostov aan de Don 0-2 achter maar keerde in de laatste 25 minuten de situatie helemaal om. Invaller Nacer Chadli besliste de partij met een treffer diep in de toegevoegde tijd.

Spelers en staf vlogen maandagnacht na de wedstrijd terug richting Moscow Country Club, het basiskamp. Daar bereiden ze zich nu voor op de kraker tegen Brazilië. Die wordt vrijdagavond gespeeld in Kazan.

