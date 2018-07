Belgische jobmotor draait alsmaar sneller, maar hinkt achter op Europees gemiddelde

De jobmotor van de Belgische bedrijven draait op het hoogste toerental in jaren. In het eerste kwartaal van dit jaar telde ons land een recordaantal van 2,31 miljoen voltijdse banen in de privésector. Dat zijn er 47.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar, goed voor de sterkste toename in een eerste kwartaal sinds 2011. Samen met de gecreëerde jobs bij de overheid gaat het over 52.000 nieuwe fulltime jobs, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst van Sociale Zekerheid (RSZ) waarover De Tijd dinsdag bericht.

Sinds het dieptepunt van de economische crisis in 2010 zijn er in de privésector al 232.000 voltijdse arbeidsplaatsen bij gekomen. Economen wijzen steevast op het belang van de aantrekkende economische conjunctuur. Volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) speelt ook de taxshift een rol. In 2016 betaalden werkgevers nog 30 procent aan sociale bijdragen boven op het brutoloon, tegenover 32,4 procent voordien. Dit jaar zakten de bijdragen verder naar 25 procent.

Een belangrijke bemerking is dat de jobgroei in België lager ligt dan in de meeste andere Europese landen. Volgens de Hoge Raad voor Werkgelegenheid komt daar niet meteen verandering in.

Opmerkelijk is ook dat in ons land nog altijd relatief weinig mensen werken. Slechts 68,5 procent van de Belgen tussen 20 en 64 jaar was vorig jaar aan de slag. Dat is meer dan de 67,7 procent in 2017, maar een pak minder dan de bijna 80 procent in Nederland of Duitsland.