Proto vandaag naar Italië voor medische testen

Hij heeft getwijfeld, maar Silvio Proto (35) lijkt nu toch op weg naar Lazio. Volgens Italiaanse bronnen reist de keeper vandaag naar Rome om er zijn medische tests af te leggen. Als hij die doorstaat tekent hij een contract voor twee jaar plus optie. Lazio ziet Proto voorlopig vooral als een tweede keeper. In het Romeinse doel staat de Albanese keeper Thomas Strakosha. Die geniet belangstelling van Liverpool en Leverkusen, maar lijkt toch te zullen blijven. Lazio neemt geen risico’s met Proto, want na een goed jaar bij Olympiakos kreeg de doelman de garantie van de Griekse club dat hij transfervrij mocht vertrekken.