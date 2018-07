Beer geniet van warme jacuzzi en drinkt margarita in tuin van Mark: “Nog nooit meegemaakt”

Ook beren hebben wel eens nood aan een spa dag, en dit Amerikaans exemplaar maakte daar duidelijk werk van. In de tuin van Mark Hough zag het dier een jacuzzi staan waar hij met alle plezier even in baadde.

“Ik zat in de tuin en hoorde plots geritsel”, aldus Mark die rustig een margarita aan het drinken was. “Ik keek om en zag dat er een beer over het tuinhek aan het klimmen was. Daarna waggelde het dier meteen naar mijn jacuzzi.” Mark ging snel naar binnen om alles te filmen en zag dat de beer ook nog met de chloorverdeler speelde en de thermometer in het rond gooide.

“En na zijn relaxmomentje, zag hij ook nog mijn margarita staan. “Hij wandelde eropaf en dronk hem in één teug op. Dit heb ik werkelijk nog nooit meegemaakt.”