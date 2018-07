Stadion vernielen na uitschakeling op WK? Japanse fans maken het juist schoon

De supporters van Japan zagen maandagavond een 2-0 voorsprong in amper een half uur tijd omgebogen worden in een 3-2 nederlaag, waardoor hun land werd uitgeschakeld op het WK in Rusland ten faveure voor de Rode Duivels. Een bittere pil om te slikken. Maar voor hooliganpraktijken van de Japanse aanhang hoefde niet te worden gevreesd. Integendeel: in plaats van het stadion te vernielen, werd het zo mogelijk properder achtergelaten dan bij aanvang.

De opluchting was maandagavond in ons land enorm na de fameuze comeback van de Rode Duivels. Daar tegenover stond het verdriet van de Japanners, die op weg leken naar een spectaculaire stunt maar uiteindelijk met lege handen achterbleven. Niemand zou ervan staan te kijken als de supporters moedeloos zouden afdruipen na zo’n match, maar zo zijn de Japanners niet gemaakt: ze verzamelden eerst netjes hun afval, zodat het stadion proper werd achtergelaten.

(lees verder onder de tweets)

Lose 3-2 in the 90th minute to Belgium.



Still stay behind and clean rubbish from the stands.



Take A Bow, Japan Fans. pic.twitter.com/BsGwUx6MkZ — SPORF (@Sporf) 2 juli 2018

Knocked out of the World Cup in the worst way... Japan fans stayed behind to clean the rubbish in the stadium after that defeat.



HUGE RESPECT pic.twitter.com/10i4yKzSVT — Football Stuff (@FootbalIStuff) 3 juli 2018

Op sociale media krijgen de Japanse supporters veel lof voor hun schoonmaakactie. Toch is het geen unicum. Bij eerdere wedstrijden ging het er op dezelfde manier aan toe en ook op het WK in Brazilië in 2014 werden zij bejubeld.

Niet alleen de supporters, ook de spelers zelf toonden hun ijzeren discipline. Voor hen moet de klap van het verlies nog zwaarder zijn geweest. Toch vonden ze nog de wil om de kleedkamer vlekkeloos achter te laten. Ze lieten zelfs een briefje achter met “bedankt” in het Russisch erop.

This was Japan’s dressing room after heart breaking injury-time defeat by Belgium. They left it spotless... and even a note saying ‘thank you’ in Russian. #sweepthedecks https://t.co/91dF07qpXw pic.twitter.com/RTXB4ChHhO — Training Ground Guru (@ground_guru) 3 juli 2018

After being 0-2 down,incredible comeback from Belgium to win 3-2. But these visuals after the match of Japan fans staying behind to clean the stadium up inspite of the defeat is so wonderful. A wonderful culture and truly class. Hope few of our fans can learn and emulate#BELJPN pic.twitter.com/W7NM6vrhWI — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) 2 juli 2018