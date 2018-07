Chadli deed het net zoals Ronaldo (maar hij scoorde wél)

Een doelpunt dat de hele natie in vervoering bracht. Nacer Chadli rondde in de allerlaatste seconden van de blessuretijd een perfecte counter af en vervolledigde zo de ongelooflijke comeback van de Rode Duivels tegen Japan. Daarvoor had de speler van West Brom een waanzinnige spurt in huis. Eentje die doet terugdenken aan die van Cristiano Ronaldo tegen Atlético Madrid.

Lees ook: De perfecte counter van de kwalificatie ontleed: in tien seconden naar uitbundige extase

In 2012 stonden Real Madrid en Atlético tegenover elkaar. De Koninklijke kon toen pijlsnel counteren na een hoekschop. Ronaldo - die mee was gaan verdedigen - trok zich van in de eigen backlijn op gang, legde 96 meter af in 10 seconden en was zo op tijd om een pass op maat te ontvangen. De Portugese vedette trof echter de paal.

Dan deed Nacer Chadli het nog net iets beter. In exact 9.94 seconden en met een snelheid van een duizelingwekkend 31,5 km/u legde hij de afstand af van de rand van de eigen zestien tot aan de kleine backlijn op de aanvallende helft. Daar kreeg hij de pass van Meunier, perfect doorgelaten door Lukaku, voor de voeten en bezorgde hij de Belgische fans en delirium.

Lees ook:Duivels dachten terug aan EK-match tegen Wales, De Bruyne opvallend zelfzeker: “Nog drie wedstrijden te gaan”