Nog snel naar Kazan voor Brazilië-België? Dan vertrek je best straks al

Wil je na de ongelooflijke comeback van de Rode Duivels tegen Japan nog snel richting Rusland om de kwartfinale Brazilië-België live mee te maken? Dan begin je maar beter snel je valiezen te pakken, want wie vandaag op het vliegtuig stapt, bespaart tot 1.000 euro aan vliegtickets.

Er zijn vanuit ons land geen rechtstreekse vluchten naar Kazan, de Russische stad waar de Rode Duivels het vrijdagavond om 20 uur (Belgische tijd) opnemen tegen Brazilië. Vluchten vallen dan ook meestal niet zo goedkoop uit.

Als je donderdag vertrekt en zaterdag terugkeert, betaal je minstens 1.455,39 euro (per persoon) voor een retourticketje. Door een tussenstop in Istanboel duren de vluchten om en bij de 9 uur. Andere verbindingen duren vaak nog een pak langer en zijn nog een pak duurder.

Opmerkelijk: als je vandaag nog vertrekt en je blijft een hele week in Kazan, kost een retourticketje “maar” 460,39 euro. Let wel: de heenvlucht vertrekt straks al om 15 uur. Als je weet dat je een paar uur op voorhand in Brussels Airport moet zijn, beslis je dus maar beter snel.