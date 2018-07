Ze was net 3 jaar geworden, toen een man haar kinderfeestje met een mes binnenviel: jarig meisje overleden

Het driejarig meisje dat neergestoken werd op haar eigen verjaardagsfeestje in de Amerikaanse stad Boise in Idaho, heeft de aanval niet overleefd. Dat schrijven de Amerikaanse media. Vijf andere kinderen en vier volwassen raakten ook gewond.

Het had een leuk verjaardagsfeestje moeten worden voor het driejarig meisje, maar het kind heeft de plotse aanval van Timmy Kinner niet overleefd. Vier anderen vechten nog om hun leven. Alle slachtoffers zijn geregistreerde vluchtelingen uit Syrië, Irak en Ethiopië, die dankzij een non-profitorganisatie een nieuw leven probeerden op te bouwen in het appartementsgebouw.

Motief onduidelijk

Toen buurtbewoner Timmy Kinner uit Los Angeles uit zijn appartement werd gezegd, sloegen zijn stoppen door. De dertigjarige man moest uit het gebouw vertrekken, omdat hij zich misdragen had. In plaats van rustig te verhuizen, keerde hij een week later terug naar dezelfde plek, deze keer met een mes.

Kinner viel zonder binnen tijdens een kinderfeestje en begon meteen de aanwezige kinderen achterna te rennen. Met zijn mes stak hij in het wilde weg iedereen neer die op zijn pad kwam. Vier ouders, die hem probeerden te stoppen, raakten ook gewond zonder hem te kunnen stoppen. Even later kon de politie hem enkele straten verder inrekenen.

De man werd voorgeleid voor de rechtbank en blijft in de gevangenis in afwachting van zijn proces.