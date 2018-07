“Juventus heeft onderhandelingen opgestart voor transfer Ronaldo”

“Juventus is serieus over Ronaldo en heeft onderhandelingen opgestart voor een transfer.” Dat staat te lezen op de voorpagina van de Spaanse sportkrant Marca. “De Italiaanse kampioen heeft 120 euro veil voor een contract van 4 jaar.” De Portugese sportkrant A Bola kopt dan weer: “Ronaldo geeft toe van Real naar Juventus over te stappen.”

LEES OOK: Gekke Italianen: Mertens naar andere Italiaanse topclub, Dembele én Ronaldo naar Serie A?

Als we Marca en A Bola mogen geloven, zijn de onderhandelingen voor een transfer van de Portugese superster al opgestart. Dat volgt uit het verlangen van Ronaldo om Real te verruilen voor een club uit een andere competitie.

“Juventus kent de meningsverschillen tussen de speler en Los Blancos, voornamelijk de onverzoenbare verschillen tussen Cristiano en Florentino (Pérez, nvdr.) en Ronaldo’s verlangen om te vertrekken”, zo staat er te lezen op de website van Marca.

Ronaldo zou contractueel zo’n 30 miljoen euro per jaar vangen, en dat tot 2022. De afkoopclausule van CR7 bedraagt 1 miljard euro, maar Real zou hem via schriftelijke verbintenis gegarandeerd hebben om dat te laten zakken tot amper 120 miljoen. Veel betaalbaarder, en Juventus is een ploeg die over aanzienlijke sommen geld beschikt.

De interesse van de Oude Dame is opvallend: al twee keer was het Ronaldo zelf die de club uit Turijn van een Champions League-zege hield. Drie maand geleden scoorde de superster met een weergaloze omhaal nog een absolute wereldgoal tegen de Italianen. Toen nog met ‘Gigi’ Buffon in doel, die nu naar Paris Saint-Germain lijkt te vertrekken.