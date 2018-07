Duitse minister van Binnenlandse Zaken praat met Oostenrijkse kanselier Kurz over migrantencrisis

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) zoekt bij de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz steun voor het compromis dat de twee christendemocratische regeringspartijen in Duitsland omtrent terugwijzingen van en transitcentra voor migranten hebben bereikt.

Seehofer zei dinsdag voor het begin van een bijeenkomst van de Union-fractie in het parlement dat hij in de ochtend met Kurz (ÖVP) heeft gebeld. Zelf zal hij “zo snel mogelijk” naar Wenen vliegen, wanneer precies staat nog niet vast.

De voorman van de Beierse CSU zei de indruk te hebben dat Kurz in “schrandere oplossingen” geïnteresseerd is.

Omtrent een mogelijk akkoord met het belangrije transitland dat Italië voor asielzoekers is komen er nog later op de dag gesprekken, zei Seehofer. “Wij spreken natuurlijk ook met Italië. Eerst moeten we zelf weten wat we willen”.