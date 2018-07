Ondanks de afgang: “Duitse bondscoach Löw blijft aan”

Duitsland doet verder met bondscoach Joachim Löw, meldt Bild dinsdag. Diens positie was twijfelachtig geworden na de zwakke prestaties op het WK en de dramatische uitschakeling in de groepsfase. Desondanks blijft de Mannschaft het vertrouwen geven aan Löw. Het contract van de Duitser loopt nog tot 2022.

Voor het toernooi had Löw zijn contract verlengd. Toen had hij aan de bond laten weten sowieso te willen verder doen na het WK, ongeacht de uitkomst. Na de afgang in Rusland leek er twijfel in Löw te zijn geslopen, maar Duits bondsvoorzitter Reinhard Grindel sprak meteen zijn vertrouwen uit in de bondscoach. Dat deed hij onder vier ogen op de terugreis naar Duitsland, wat Löw overtuigde om verder te doen.