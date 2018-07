Ochoa geeft hint over toekomst bij Standard

Anders dan in 2014 moest Ochoa zich deze keer wel gewonnen geven tegen Neymar en co. Foto: Photo News

Een nieuwe glansprestatie tegen Brazilië mocht niet baten. Standard-doelman Guillermo Ochoa gaat met Mexico naar huis en mist een kwartfinaleafspraak met de Duivels. Na afloop hintte hij op een vertrek bij de Rouches.

“Ik denk dat mijn toernooi niet slecht was maar ik kan niet blij zijn omdat de ploeg altijd het belangrijkste is”, blikt Ochoa terug op zijn WK. “Ik ben triest omdat we verder wilden geraken. Maar we gaan met het hoofd omhoog naar huis. Deze generatie Mexicaanse spelers heeft laten zien dat we kunnen rivaliseren met de grootsten op het hoogste niveau.”

Ochoa was de held voor Mexico tegen Brazilië op het WK 2014 en ook maandag zag het er naar uit dat hij zich kon ontpoppen tot de kwelduivel van Neymar en co. Hij bracht redding op pogingen van Neymar, Paulinho, Coutinho en Willian, maar moest zich uiteindelijk twee keer gewonnen geven.

“Bij de eerste goal zag ik de voorzet van Willian niet goed komen. Bij de tweede had ik pech met de rebound. Brazilië was gevaarlijker dan wij. Ze namen betere beslissingen. Ik herinner me geen save van de keeper van Brazilië.”

Op onze vraag over zijn toekomst bij Standard wilde Ochoa niet antwoorden, maar achteraf gaf hij wel bij onze Mexicaanse collega’s een hint over zijn toekomst.

“Natuurlijk wil je altijd bij een zo groot mogelijke club spelen”, sprak de 32-jarige doelman. “Maar meer wil ik er niet over zeggen. Nu wil ik vooral rusten en mijn hoofd leeg maken. Dat is belangrijk om het nieuwe seizoen voor te bereiden.”