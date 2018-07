Britse nepspion die zijn vriendin een miljoen euro aftroggelde, opgepakt in Zwitserland

Eén van de meest gezochte personen van het Verenigd Koninkrijk is opgepakt: de 45-jarige Mark Acklom deed zich voor als agent van de Britse geheime dienst MI6 en lichtte in die hoedanigheid zijn vriendin op voor bijna een miljoen euro. Vervolgens nam hij de benen.

Acklom kreeg in 2012 een relatie met Carolyn Woods (61), een gescheiden en vermogende vrouw. De man vertelde dat hij werkte bij de Britse inlichtingendienst MI6, verklaarde Woods eerder aan de BBC. De oplichter ging zeer ver in zijn verhaal. Zo zette hij een afspraak met zijn baas bij de geheime dienst in scene.

Tijdens de relatie van ongeveer een jaar ontfutselde Acklom zijn vriendin haar spaargeld: in totaal 850.000 pond (zo’n 960.000 euro). Eind 2012 verdween hij plots en werd niet meer gezien.

De Britse autoriteiten wisten de oplichter uiteindelijk te traceren in Zwitserland in samenwerking met de lokale politie. Acklom werd gearresteerd in Zürich. Daar woonde hij in een luxueus appartement samen met zijn vrouw en twee kinderen.