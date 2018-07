Chef Voetbal Ludo Vandewalle: "Fellaini moet zeker in de basis tegen Brazilië"

"De strafste match die ik ooit in het stadion heb gezien van België op een WK", blikt onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle een dag na de feiten nog vol adrenaline terug op België - Japan. "Maar laten we wel kritisch blijven. Martinez moet tegen Brazilië flink aan zijn systeem sleutelen want anders wordt het een ramp." Een vervanging moet de bondscoach volgens Vandewalle zeker al doorvoeren. "Fellaini moet zeker starten tegen Brazilië. De manier waarop hij tegen Japan voorop ging in de strijd en de partij deed kantelen vond ik ongelofelijk."