Wil je de historische match van de Rode Duivels tegen Brazilië meemaken? Dit moet je weten

Wil je na de knotsgekke comeback van de Belgen tegen Japan in allerijl naar Rusland vliegen om er de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Brazilië live mee te maken? Reken er dan op dat je stevig in de buidel zal moeten tasten. Momenteel is de match ook uitverkocht, maar mogelijk komt daar nog verandering in. Een overzicht van alles wat je moet weten voor een last minute-vertrek.