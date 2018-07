The Sun drijft spot met Colombia: “Shakira, heel goede koffie en ehm, andere dingen”eng

De Engelse kapitein Harry Kane staat op die voorpagina te pronken terwijl hij een leeuwengezicht trekt (of toch een verdienstelijke poging tot) met de vlag van zijn land om hem heen gedrapeerd. Naast hem in kleine letters: “Roar pride… De kapitein van Engeland, Harry Kane, zal de aanval leiden om ons naar de kwartfinales van het WK te sturen.”

Opvallend is vooral de tekst die in het groot staat. In aanloop naar de eerste wedstrijd van zowel Engeland als Colombia in de knock-outfase van het toernooi wordt die laatste door The Sun zwaar bespot. Afgeschilderd als een land dat weinig nuttigs bijgebracht heeft aan de wereld buiten Shakira en goede koffie, gaat de krant een beetje uit de bocht.

Op voetballend gebied maken de Colombianen zelfs een goede kans om het te halen van de Engelsen en door te stoten naar de kwartfinales. Het team van Mina, Cuadrado, Falcao, Sánchez en James Rodríguez zit vol kwaliteit en aanvallend vermogen, en Kane en co kunnen hen maar beter niet onderschatten.

De wedstrijd wordt dinsdagavond om 20u Belgische tijd gespeeld in het Spartakstadion te Moskou.

