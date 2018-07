Door aanhoudende zonnige en warme weer: hoge ozonconcentraties verwacht

Brussel - Vandaag/dinsdag en woensdag worden er hoge ozonconcentraties verwacht. Dat komt door de opstapeling van de luchtvervuiling de voorbije dagen en het aanhoudende zonnige en warme weer. De kans stijgt dat de Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht lokaal overschreden wordt. Dat meldt Ircel, de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

De hoogste kans op overschrijdingen is er dinsdag in het centrum en het oosten van het land. Woensdag is dat in het oosten van België. Donderdag wordt het wat minder warm, verbetert de luchtkwaliteit, en worden geen overschrijdingen meer voorspeld van de Europese informatiedrempel.

Personen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals kinderen, ouderen en mensen met ademhalingsproblemen, krijgen de raad om bij hoge ozonconcentraties tussen 12.00 en 22.00 uur geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te leveren.